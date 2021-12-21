НАБУ розшукує фігурантів справи про "плівки Вовка"

21:29 11 серпень Київ, Україна

За спробу захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя (ВРП) та перешкоджання їх роботи, НАБУ оголосило в розшук сімох фігурантів справи про "плівки Вовка".

Розшукувані діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Павлом Вовком.

Крім судді Вовка, НАБУ оголосило в розшук Володимира Калеберда, Ігоря Качура, Миколи Сіроша, Ігоря Погрібніченко, Олексія Огурцова та Сергія Остапця.

Фотографії та дані розшукуваних розміщені на сайті НАБУ.Напомнім, НАБУ викликало 3 серпня на допит Вовка і ще вісьмох підозрюваних у виробництві у виробництві по керівництву ОАСК.



17 липня НАБУ провело обшуки в ОАСК і повідомило про вручення підозри чолі суду Павлу Вовку, його заступнику Аблов, п'яти іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк. Також в нацбюро відзначили, що "триває процес вручення підозр ще 4 особам".