На Зеленського за останній тиждень було скоєно три спроби замаху

За останній тиждень на президента Зеленського було як мінімум три спроби замаху, повідомляє The Times.
За їхніми даними, було відправлено два різні угруповання - найманці прокремлівського угруповання "Вагнера" та чеченський спецзагін. Щоразу замахи зривалися завдяки співробітникам російського ФСБ, які виступають проти війни з Україною, пише видання.
Найманці "Вагнера" у Києві зазнали втрат під час своїх спроб і були стурбовані тим, наскільки точно українці передбачали їхні дії.
Поінформованість служби безпеки Зеленського врятувала йому життя.
Нагадаємо, у суботу на околиці Києва запобігли замаху групою чеченських найманців, які були ліквідовані.
Найманці "Вагнера" у Києві зазнали втрат під час своїх спроб і були стурбовані тим, наскільки точно українці передбачали їхні дії.
Поінформованість служби безпеки Зеленського врятувала йому життя.
Нагадаємо, у суботу на околиці Києва запобігли замаху групою чеченських найманців, які були ліквідовані.
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