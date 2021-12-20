На завтра призначено урочисте засідання Верховної Ради

Завтра перший президент України Леонід Кравчук і чинний глава держави Володимир Зеленський, виступлять на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.
Як буде проходити засідання
Засідання, як зазначається, призначене на 16.00
Почесна варта Національної гвардії урочисто підніме Державний прапор України на площі Конституції перед будівлею парламенту в 09.00
Хто запрошений
Брати участь у цьому засіданні, як підкреслюється, запрошені президент України, нардепи України I і IX скликань, голови Верховної Ради України попередніх скликань, голови України в попередні роки, прем'єр-міністр України і члени Кабінету міністрів України, керівники судової системи.
Також на святкування очікується приїзд дипломатів, ЗМІ та інших офіційних осіб.
"Будуть присутні посадові особи, яких Верховна Рада України обирає, призначає та дає згоду на призначення на посаду, глави дипломатичних представництв іноземних держав, представники засобів масової інформації, інші офіційні особи", - йдеться в повідомленні.
Як буде проходити засідання
Засідання, як зазначається, призначене на 16.00
Почесна варта Національної гвардії урочисто підніме Державний прапор України на площі Конституції перед будівлею парламенту в 09.00
Хто запрошений
Брати участь у цьому засіданні, як підкреслюється, запрошені президент України, нардепи України I і IX скликань, голови Верховної Ради України попередніх скликань, голови України в попередні роки, прем'єр-міністр України і члени Кабінету міністрів України, керівники судової системи.
Також на святкування очікується приїзд дипломатів, ЗМІ та інших офіційних осіб.
"Будуть присутні посадові особи, яких Верховна Рада України обирає, призначає та дає згоду на призначення на посаду, глави дипломатичних представництв іноземних держав, представники засобів масової інформації, інші офіційні особи", - йдеться в повідомленні.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повинен буде відкрити урочисте засідання.
Хто виступить
Всі запрошені переглянуть історичні кадри кінохроніки подій прийняття Декларації про державний суверенітет України.
"На урочистому засіданні виступлять президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, перший президент незалежної України, голова Верховної Ради України в 1990-1991 роках, народний депутат України I-IV скликань Леонід Кравчук, народний депутат Верховної Ради України I-IV скликань Ігор Юхновський та інші учасники засідання ", - зазначає прес-служба.
"На урочистому засіданні виступлять президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, перший президент незалежної України, голова Верховної Ради України в 1990-1991 роках, народний депутат України I-IV скликань Леонід Кравчук, народний депутат Верховної Ради України I-IV скликань Ігор Юхновський та інші учасники засідання ", - зазначає прес-служба.
Грамоти та нагороди
Зеленський під час цього засідання, як зазначається, вручить державні нагороди учасникам прийняття Декларації про державний суверенітет України.
Разумков вручить почесні грамоти Верховної Ради народним депутатам I скликання, учасникам прийняття Декларації про державний суверенітет України
Зеленський під час цього засідання, як зазначається, вручить державні нагороди учасникам прийняття Декларації про державний суверенітет України.
Разумков вручить почесні грамоти Верховної Ради народним депутатам I скликання, учасникам прийняття Декларації про державний суверенітет України
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