На завтра призначено урочисте засідання Верховної Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повинен буде відкрити урочисте засідання.

Всі запрошені переглянуть історичні кадри кінохроніки подій прийняття Декларації про державний суверенітет України.

"На урочистому засіданні виступлять президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, перший президент незалежної України, голова Верховної Ради України в 1990-1991 роках, народний депутат України I-IV скликань Леонід Кравчук, народний депутат Верховної Ради України I-IV скликань Ігор Юхновський та інші учасники засідання ", - зазначає прес-служба.

Грамоти та нагороди

Зеленський під час цього засідання, як зазначається, вручить державні нагороди учасникам прийняття Декларації про державний суверенітет України.



Разумков вручить почесні грамоти Верховної Ради народним депутатам I скликання, учасникам прийняття Декларації про державний суверенітет України