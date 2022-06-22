На заводі "Азот" безпечніше сидіти в укриттях, ніж евакуюватися - Гайдай

10:06 22 червня Київ, Україна

569 людей, що залишилися на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку, дуже небезпечно евакуювати, людям безпечніше перебувати в укриттях.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі національного марафону новин.

"На сьогодні там знаходяться 568 людей, з яких 38 діти. Ми їм пропонували багато разів евакуюватися. І навіть за день до того, як зруйнували перший міст до Лисичанська, перший заступник начальника обласної військової адміністрації був там на місці, він із ними розмовляв. Також постійно з ними розмовляють нацгвардійці, але люди в жодному разі не хочуть їхати", - зазначив Гайдай.

Гайдай заявив, що спочатку в укриттях перебувало понад 1000 людей, зараз залишилося 568 – і ці люди кажуть, що залишаться у Сєвєродонецьку.



За словами голови ОВА, зараз є два варіанти евакуації з "Азоту": перший – якщо буде домовленість на найвищому рівні, буде режим тиші та чітко прописаний маршрут, і другий – якби люди захотіли, то гіпотетично можна їх намагатися евакуювати.

"Але зараз це вже дуже небезпечно і на сьогодні безпечніше перебувати в укритті", - додав Гайдай.



Глава ОВА зазначив, що зараз триває "тиха евакуація" з Лисичанська – щодня вивозиться в середньому 20-50 осіб, іноді до 70 осіб. Також, за словами Гайдая, до Лисичанська щодня підвозять гуманітарні вантажі.