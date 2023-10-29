На захист українського неба стануть гібридні системи ППО FrankenSAM

07:13 29 жовтня Київ, Україна

На жаль, війна є сильним мотиватором винахідливості. Як повідомлялося, українські військові знайшли спосіб поєднати зі старими радянськими літаками британські крилаті ракети Storm Shadow та французькі Scalp.

А тепер українські інженери спільно з американськими колегами створили гібридні системи протиповітряної оборони. На озброєння ЗСУ вони стануть найближчими тижнями, повідомляє The New York Times.

Зазначається, що системи дозволяють запускати сучасні зенітні ракети західного калібру із модернізованих радянських пускових установок. Американські офіційні особи називають цю програму FrankenSAM.

Один варіант поєднує пускові установки Бук та ракети Sea Sparrow, інший – радянські радари та ракети Sidewinder. Вони пройшли випробування на військових базах у США і надійдуть на озброєння ЗСУ цієї осені.

"ЗРК FrankenSAM сприяють поповненню критичних прогалин у протиповітряній обороні України", - сказала заступниця помічника міністра оборони з політики щодо росії, України та Євразії Лаура Купер. Вона додала, що це найважливіше завдання, з яким Україна стикається сьогодні.

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Примітно, що назва FrankenSAM є алюзією на чудовисько Франкенштейна - одна з головних дійових осіб роману Мері Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей". У романі Віктор Франкенштейн, молодий студент із Женеви, створює живу істоту з мертвої матерії, для чого збирає з фрагментів тіл померлих подобу людини, а потім знаходить "науковий" спосіб оживити її.

Нагадаємо, кілька днів тому Німеччина передала Україні зенітну систему ППО IRIS-T.