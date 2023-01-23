На засіданні Європейської ради обговорять підтримку України та передачу танків

11:15 23 січня Київ, Україна

Міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні ради обговорюватимуть військову підтримку України, у тому числі передачу танків.



Про це сказав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед засіданням у понеділок, 23 січня.



Він зазначив, що сьогоднішнє засідання Європейської ради із зовнішніх справ буде присвячене військовій допомозі для України.

"Ми почнемо з української війни. Ми розпочнемо з того, як продовжити військову підтримку України", – сказав Боррель.

Він додав, що міністри обговорюватимуть новий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро та виділення ще 45 млн євро на фінансування військової навчальної місії для ЗСУ, а також рівень підтримки з урахуванням зобов'язань, які країни ЄС взяли на себе під час нещодавньої зустрічі у Рамштайні.



За словами Борреля, в обговоренні візьме участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який приєднається по відеозв'язку.



Боррель вважає, що остання зустріч у форматі Рамштайн була продуктивною. Він наголосив, що на ній обговорювали не лише передачу танків, але це питання сьогодні буде на порядку денному засідання глав МЗС.



Він висловив сподівання, що політичне рішення щодо танків буде прийняте, а формальне – погодять пізніше.