На Запорізькому напрямку прикордонники знищили російський дрон

На Запорізькому напрямку прикордонники ліквідували ворожий безпілотник.



Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Прикордонники відправили ворожий коптер за курсом російського корабля. Учора на Запорізькому напрямку, прикордонники спільно з Силами оборони виявили та знешкодили дрон противника MAVIC3. З антидронової рушниці ворожого птаха було збито", - йдеться в повідомленні.