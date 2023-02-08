На Запорізькому напрямку прикордонники знищили російський дрон

11:23 08 лютого Київ, Україна

На Запорізькому напрямку прикордонники ліквідували ворожий безпілотник.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
 
"Прикордонники відправили ворожий коптер за курсом російського корабля. Учора на Запорізькому напрямку, прикордонники спільно з Силами оборони виявили та знешкодили дрон противника MAVIC3. З антидронової рушниці ворожого птаха було збито", - йдеться в повідомленні.