На Запорізькому напрямку прикордонники знищили російський дрон
11:23 08 лютого Київ, Україна
На Запорізькому напрямку прикордонники ліквідували ворожий безпілотник.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Прикордонники відправили ворожий коптер за курсом російського корабля. Учора на Запорізькому напрямку, прикордонники спільно з Силами оборони виявили та знешкодили дрон противника MAVIC3. З антидронової рушниці ворожого птаха було збито", - йдеться в повідомленні.
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