На Запоріжжі ліквідовано 27 військових угруповань окупантів - мер Мелітополя

Збройні сили України ліквідували на території тимчасово окупованої Запорізької області близько семи військових угруповань окупантів цього тижня. За минулий тиждень – двадцять. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального інформаційного телемарафону у п'ятницю, 9 грудня.

"Повноцінне спокійне життя рашистів закінчилося кілька тижнів тому. Якщо минулого тижня, навіть за офіційними даними ЗСУ, було щонайменше 20 ліквідованих військових угруповань, то цього тижня вже можна констатувати той факт, що їх щонайменше сім ліквідованих військових формувань рашистів на території тимчасово окупованої Запорізької області”, - зазначив чиновник.

Він також зазначив, що за цей час було ліквідовано і склади боєприпасів, і штаби у Мелітополі, Енергодарі, Токмаку та інших розташованих поряд населених пунктах.

"Вчора було неспокійно і в самому Мелітополі. Щонайменше з двох сторін були вибухи, як з напрямку Вознесенки та Семенівки, так і з напрямку нашого вже знаменитого військового аеродрому, де рашисти не залишають надію, що вони можуть розмістити там свої гелікоптери чи ще щось. Зараз точно говорити про наслідки ми не можемо, але точно бачимо, що рашистів там уже немає і ніколи не з'являться", - додав Федоров.

Нагадаємо, за словами голови Енергодару в Запорізькій області Дмитра Орлова, ознак того, що окупанти відводять війська з міста або з розташованої там Запорізької АЕС, наразі немає. Він зазначає, що на сьогодні є два сценарії деокупації міста та електростанції: військовий та дипломатичний.