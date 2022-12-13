На захоплених територіях росіяни перетворили санаторії та пологові будинки на шпиталі

09:42 13 грудня Київ, Україна

У тимчасово захоплених населених пунктах росіяни переобладнують санаторії та пологові будинки у військові шпиталі.



Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних установ на тимчасово окупованій та зайнятій території України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям", - зазначає штаб.



За даними штабу, у місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнали під військовий госпіталь.



А у місті Мелітополь як військовий шпиталь використовують приміщення дитячого санаторію.



У Генштабі зазначають, що для надання медичної допомоги залучається медичний персонал із росії.