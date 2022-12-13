На захоплених територіях росіяни перетворили санаторії та пологові будинки на шпиталі

У тимчасово захоплених населених пунктах росіяни переобладнують санаторії та пологові будинки у військові шпиталі.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними штабу, у місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнали під військовий госпіталь.
А у місті Мелітополь як військовий шпиталь використовують приміщення дитячого санаторію.
У Генштабі зазначають, що для надання медичної допомоги залучається медичний персонал із росії.
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