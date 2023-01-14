На захопленій території Херсонщини ворог посилив фільтраційні заходи

Окупанти посилюють контрдиверсійні та контррозвідувальні заходи на тимчасово захоплених територіях, зокрема на Херсонщині.. Про це 14 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що у населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області проводяться вибіркові перевірки телефонів у місцевих мешканців щодо наявності фото та відео російської військової техніки.
Раніше повідомлялося, що загарбники заблокували село Половінкіне на Луганщині з метою проведення "фільтраційних заходів".
Окрім того, на Херсонщині окупанти заборонили використовувати гривню.
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