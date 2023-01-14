На захопленій території Херсонщини ворог посилив фільтраційні заходи

11:27 14 січня Київ, Україна

Окупанти посилюють контрдиверсійні та контррозвідувальні заходи на тимчасово захоплених територіях, зокрема на Херсонщині.. Про це 14 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що у населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області проводяться вибіркові перевірки телефонів у місцевих мешканців щодо наявності фото та відео російської військової техніки.

"Станом на 12 січня 2023 року затримано та вивезено у невідомому напрямку трьох цивільних", - йдеться у зведенні.

Раніше повідомлялося, що загарбники заблокували село Половінкіне на Луганщині з метою проведення "фільтраційних заходів".

Окрім того, на Херсонщині окупанти заборонили використовувати гривню.