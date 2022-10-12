На ЗАЕС відновлено зовнішнє електропостачання - Гроссі

18:41 12 жовтня Київ, Україна

На Запорізькій атомній електростанції відновили зовнішнє електропостачання, яке було відключено внаслідок ранкових обстрілів віддаленої підстанції.



Про це повідомив у Twitter голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.



За словами голови МАГАТЕ, ЗАЕС вдруге за останній тиждень втратила зовнішнє електропостачання. Функцію ядерної безпеки та захист підтримували дизельні генератори.