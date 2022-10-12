На ЗАЕС відновлено зовнішнє електропостачання - Гроссі
18:41 12 жовтня Київ, Україна
На Запорізькій атомній електростанції відновили зовнішнє електропостачання, яке було відключено внаслідок ранкових обстрілів віддаленої підстанції.
Про це повідомив у Twitter голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
За словами голови МАГАТЕ, ЗАЕС вдруге за останній тиждень втратила зовнішнє електропостачання. Функцію ядерної безпеки та захист підтримували дизельні генератори.
"Наша команда на місці повідомила, що зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС відновлено. Оператор Запорізької АЕС повідомляє, що сьогоднішнє ранкове відключення було викликане обстрілом віддаленої підстанції, що наголошує, наскільки нестабільна ситуація. Нам потрібна зона захисту якнайшвидше", - пише Гроссі.
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