На ЗАЕС пробурено свердловини, які дадуть воду для охолодження реакторів

09:45 24 вересня Київ, Україна

Небезпечна ситуація на Запорізькій АЕС зберігається. Після підриву Каховської ГЕС пройшов час, і вода у ставках для охолодження атомних блоків значно зникла.

Але, як повідомляє МАГАТЕ, на ЗАЕС нещодавно завершилося буріння свердловин, які тепер можуть надавати додаткову воду для охолодження зупинених реакторів.

За словами директора організації Маріано Гроссі, на ЗАЕС завершено буріння 10 свердловин. Підземні води мають охолоджувати зупинені реактори станції після руйнування Каховської ГЕС у червні цього року.

"Понад 200 кубометрів води тепер можна буде подавати в ставки, які охолоджують шість реакторів ЗАЕС та відпрацьоване ядерне паливо", – йдеться у повідомленні.

Також на майданчику планується пробурити ще одну свердловину. Додаткова свердловина забезпечить близько 250 кубометрів води за годину для підтримки охолодження реакторів та басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива у нинішньому зупиненому стані.

Зазначається, що ставок-охолоджувач ЗАЕС залишається неушкодженим. Він містить великий обсяг води, який може забезпечити охолодження зупинених реакторів ЗАЕС протягом багатьох місяців.

Крім того, під час обходу ЗАЕС експерти МАГАТЕ відвідали головні щити управління енергоблоків №2, 5 та 6, де побачили, що енергоблоки №2 та 5 залишаються у стані "холодної" зупинки, а енергоблок №6 – у стані "гарячої" зупинки.

"Команда не помітила жодного важкого озброєння під час обходу, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишаються на місці", – йдеться у звіті.

Також у МАГАТЕ стурбовані укомплектованістю станції персоналом, оскільки з початку війни ЗАЕС залишила значну кількість персоналу, зокрема ліцензованих операторів із головних диспетчерських.

Раніше партизанський рух АТЕШ повідомив, що на Запорізькій АЕС сталася аварія через дії російських агресорів.

Також стало відомо, що на ЗАЕС залишаються працювати 822 українські атомники, ще 2083 працівники станції не допускають на робочі місця.