На півдні України ЗСУ було знищено ворожий танк Т-62, "Метеорит" І 25 окупантів

07:08 21 червня Київ, Україна

Українські бійці на півдні знищили УР-77 «Метеорит», ворожий танк Т-62 та 25 людей з особового складу ворога.

Про це повідомило ОК "Південь".



Також знищено потужну станцію зв'язку, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби, дві одиниці військової автомобільної техніки та три склади боєприпасів.



Як повідомляється, під час спроби провести повітряну розвідку на Миколаївщині ворог також втратив два БПЛА типу "Орлан-10".