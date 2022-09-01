На півдні України українські захисники знищили опорні пункти окупантів

09:00 22 серпня Київ, Україна

ЗСУ атакували опорні пункти загарбників біля Бурханівки та Олександрівки.

По Баштанці окупанти випустили реактивний снаряд зі Смерча. Зруйновано приватний будинок, було поранено дитину. Про це повідомляє оперативне командування Південь.



Зеленодольськ окупанти обстріляли реактивними снарядами з Урагану. Загинув один, поранено ще шестеро мирних жителів.

ЗСУ у свою чергу били по місцях скупчення ворога.

"Нашою авіацією завдано двох ударів по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєнню та техніці в районах Олександрівки та Бурханівки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи посилили вогневий контроль та відкоригували пропускну спроможність Каховського мосту. Окупаційним військам завдано втрати у кількості 20 осіб, корпусної самохідної гармати типу Гіацинт-С, самохідної гаубиці Мста-С, двох пускових установок С-300, радіолокаційної станції підсвічування та наведення, а також мобільного радіолокаційного комплексу виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів буксованих мінометів 120 калібру, трьох одиниць броньованої техніки. Остаточні втрати ворога встановлюють.



Корабельне угруповання ворога у Чорному морі нарощує своє приєднання до загальної кількості 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут. При цьому готуються п'ять ракетоносіїв типу Калібр із загальною кількістю понад 30 ракет та один великий десантний корабель.