На півдні України ЗСУ знищили три склади з боєприпасами росії

07:06 05 серпня Київ, Україна

У Херсоні, Придніпровському та Токарівці українські захисники ліквідували три склади з боєприпасами росії.

Про це повідомило ОК "Південь".



Крім того, з ворожих лав викреслено 39 росіян, чотири зенітно-ракетні системи С-300, станцію радіолокації "Імбир", автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка", дев'ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.



Водночас уточнюється, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.



Наші штурмовики атакували два осередки ворожого озброєння та техніки у Херсонському та Каховському районах. Вертолітною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині. Також наші підрозділи щільно атакували російську систему ППО та логістичні пункти, у тому числі з боєприпасами в Херсонському районі.