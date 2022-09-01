На півдні України ЗСУ знищили три склади з боєприпасами росії

У Херсоні, Придніпровському та Токарівці українські захисники ліквідували три склади з боєприпасами росії.
Про це повідомило ОК "Південь".
Крім того, з ворожих лав викреслено 39 росіян, чотири зенітно-ракетні системи С-300, станцію радіолокації "Імбир", автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка", дев'ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Водночас уточнюється, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Наші штурмовики атакували два осередки ворожого озброєння та техніки у Херсонському та Каховському районах. Вертолітною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині. Також наші підрозділи щільно атакували російську систему ППО та логістичні пункти, у тому числі з боєприпасами в Херсонському районі.
Крім того, з ворожих лав викреслено 39 росіян, чотири зенітно-ракетні системи С-300, станцію радіолокації "Імбир", автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка", дев'ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Водночас уточнюється, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Наші штурмовики атакували два осередки ворожого озброєння та техніки у Херсонському та Каховському районах. Вертолітною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині. Також наші підрозділи щільно атакували російську систему ППО та логістичні пункти, у тому числі з боєприпасами в Херсонському районі.
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