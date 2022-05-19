На зустрічах Путіна з народом питання ставлять "підсаджені качки"

Як в очах росіян створюється імідж «доброго царя» і видимість розквіту країни? Методи в імперії залишилися колишніми, ситуацію, як і раніше, рятують "потьомкінські села" та "підсаджені качки". Черговим прикладом цього став візит президента Росії Володимира Путіна на відкриття першої черги заводу "Цемікс" в Абзеліловському районі Башкортостану.

Місцеві жителі після офіційної церемонії розповіли, що три жінки, на яких була форма працівників заводу, були співробітницями адміністрації Абзеліловського району Башкортостану, написала "Нова газета" 11 серпня.

За відомостями видання, до приїзду Путіна завод "Цемікс" і весь Абзеліловський район ретельно прибирали. Зокрема, поклали нову дорогу, скосили траву, пофарбували паркани і кілька днів відмивали асфальт навколо заводу.

Путіну влаштували екскурсію по заводу і зустріч з "простими співробітниками "Цемікса". Близько 20 осіб у жовто-синій формі робочих посадили перед російським главою, щоб вони ставили питання. Першими виступили гендиректор "Цемікса" Самат Тарибаєв і його заступниця Залія Сіргаліна.

Потім слово дали Гузелі Янбердіній, на якій була форма робочих заводу. На сайті адміністрації району сказано, що вона займає посаду головного інженера відділу капітального будівництва.

Після неї говорив заступник директора ТОВ "Медіасервіс", ця організація відношення до заводу не має, вказала "Нова газета". Наступне питання задала Розалія Булатова, ще одна співробітниця адміністрації, одягнена в форму робітників заводу. Після неї ще одна працівниця ТОВ "Медіасервіс" дізналася у Путіна, чи подобається йому місцевий мед.

Питання Путіну задала Азалія Ягудіна, вона займає посаду державного інспектора по житлових субсидіях при місцевій адміністрації. Президенту Росії вона представилася головним інженером.

З усіх, хто задав питання, реальним робочим "Цемікса" був лише один чоловік - майстер по відвантаженню Станіслав Ішмаєв. Інший працівник "Цемікса" Хан Акбашев (ім'я змінено) сказав, що лише кілька людей на зустрічі з Путіним мали реальне відношення до заводу. Всі інші, як сказав працівник, були "підсадними качками".

Акбашев розповів, як працівники ФСБ і міліціонери ретельно перевіряли усіх перед зустріччю з Путіним.

І це не перший раз, коли на зустрічах з Путіним виявляються "підставні люди". У 2016 році Путін з тодішнім прем'єром РФ Дмитром Медведєвим нібито випадково зустрілися з рибалками на озері Ільмень в Новгородській області. Користувачі інтернету викрили російського президента в постановочній зйомці.

Російський телеканал "Дождь" пізніше з'ясував, що цих же рибалок помітили на фотографії поруч з Путіним, зробленій під час різдвяної служби в Великому Новгороді. Однією з учасників зустрічі виявилася Лариса Сергухіна, вона керує агрохімічною компанією "Курськ", яка належить її сестрі, Ользі Галактіоновій, і компанією "Єврохімсервіс".