На всіх пунктах польсько-українського кордону зупинили рух

08:24 16 листопада Київ, Україна

Ніхто не може в'їхати чи виїхати з Польщі, бо на всіх пунктах пропуску у Підкарпатському воєводстві зупинено рух. Про це у середу, 16 листопада, пише Gazeta Wyborcza.



За словами речника Бещадського відділу прикордонної служби Петра Закеляржа, українська сторона призупинила перевірки після 19 години 15 листопада.



Польська сторона повідомила, що їй не відомі причини зупинення перевірок та закриття пунктів пропуску, і як довго може тривати зупинка у роботі прикордонників. За словами Закеляржа, наразі великих черг на переходах через кордон немає.

Про проблему повідомив і мер прикордонного Перемишля Войцех Бакун: "У них з іншого (українського – ред.) боку вимкнено електроенергію. Важко сказати, чи це суто технічні проблеми, чи до цього додаються інші проблеми".



Водночас у Держприкордонслужбі наразі не прокоментували цю інформацію.



Нагадаємо, що вчора, 15 листопада, під час масованої ракетної атаки росії по території України, вибухи пролунали в прикордонному селі в Польщі - Пшеводуві.