На тимчасово окупованих територіях України зростає партизанський рух

08:27 11 листопада Київ, Україна

На тимчасово окупованих територіях України шириться та успішно діє партизанський рух, яким керує Центр національного спротиву (ЦНС). За даними ЦНС, самі окупанти повідомляють про понад п'ять тисяч українських підпільників.

Зазначається, що росіяни за два роки окупації не змогли взяти під повний контроль місцевих мешканців та подолати підпільний рух.

"За даними ворога на тимчасово окупованих територіях діють понад п'ять тисяч інформаторів Сил Оборони", - йдеться у повідомленні.

Це відбувається, незважаючи на репресії з боку окупаційних адміністрацій, примус до співпраці, депортацію та обмеження прав та свобод місцевих жителів. Як констатує ЦНС, ці заходи не дали результату.

Нагадаємо, у п'ятницю вранці у Маріуполі підірвали авто поліцейського-окупанта. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що маріупольський Опір "передало подарунок" поліцаям на святкування Дня поліції в Росії.

Росіяни на ВОТ перевіряють, які Telegram-канали читають українці.