На тимчасово окупованих територіях продовжуються заходи щодо мобілізації - ОК Південь

08:42 03 жовтня Київ, Україна

Окупанти здійснюють подворові обходи та складають списки чоловіків призовного віку, а на блок-постах посилюють перевірки.



Про це у понеділок, 3 жовтня, повідомило Оперативне командування Південь.

"На тимчасово окупованих територіях тривають заходи щодо мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють обхід дворів, складають списки чоловіків призовного віку. На блок-постах посилили перевірку документів, виїзди з підконтрольних їм територій максимально ускладнені: вимагають нескінченний перелік документів, влаштовують тривалі огляди транспортних засобів та речей, вилучають гаджети та інші цінні предмети, гроші, змушують чекати на результати перевірки від кількох годин до 7 - 10 діб і часто просто розвертають машину у зворотному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що росіяни перекрили гуманітарні коридори і тепер виїхати на підконтрольну Україні територію дуже складно.