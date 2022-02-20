На вакцинацію виділено ще 3 млрд гривень з держбюджету

14:16 25 травень Київ, Україна

На позачерговому засіданні ВРУ, яке пройшло 25 травня, був затверджений Порядок розподілу бюджетних призначень на вакцинацію від COVID-19. Розмір грошових коштів, переведених на потреби вакцинації українського населення, становить 3 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.



Згідно з повідомленням, документом визначається Порядок розподілу бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік на заходи, пов'язані з вакцинацією населення та запобігання поширенню коронавірусу.



Порядком визначається механізм подачі звернень про розподіл бюджетних призначень, відповідальність головних розпорядників за цільове та ефективне використання бюджетних коштів, а також проведення моніторингу інформації про використання цих коштів і подання відповідних матеріалів уряду і Комітету Верховної Ради України з питань бюджету тощо.