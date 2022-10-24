На українсько-польському кордоні відкриють ще один пропускний пункт

До кінця 2022 року планують на польському кордоні відкрити новий пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце".
Новий пункт пропуску передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
"Завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні України та Польщі. Новий пункт пропуску передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн.
Спочатку тут буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам, а потім пункт пропуску діятиме для інших транспортних засобів та пішоходів", - пояснили в міністерстві.
"Під час повномасштабного вторгнення одним із пріоритетних напрямків роботи Міністерства інфраструктури стала переорієнтація експортної логістики на західні кордони. Насамперед йдеться про розширення пропускних здібностей наявних пунктів пропуску та будівництво нових".
Вже до кінця року плануємо відкрити проїзд для порожніх вантажівок новим пунктом пропуску "Нижанковичі – Мальховіце". Цей проєкт було фактично заморожено з 2007 року. Потім разом із польськими колегами плануємо відкрити його для всіх видів автотранспорту та пішоходів", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Очікується, що новий пункт пропуску дозволить розвантажити наявні пункти та прискорити вантажну та пасажирську логістику на українсько-польському кордоні.
На сьогодні будівництво пункту пропуску фактично завершено, залишається лише облаштування дорожньої та допоміжної інфраструктури, додали у міністерстві.
Новий пункт пропуску передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
"Завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні України та Польщі. Новий пункт пропуску передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн.
Спочатку тут буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам, а потім пункт пропуску діятиме для інших транспортних засобів та пішоходів", - пояснили в міністерстві.
"Під час повномасштабного вторгнення одним із пріоритетних напрямків роботи Міністерства інфраструктури стала переорієнтація експортної логістики на західні кордони. Насамперед йдеться про розширення пропускних здібностей наявних пунктів пропуску та будівництво нових".
Вже до кінця року плануємо відкрити проїзд для порожніх вантажівок новим пунктом пропуску "Нижанковичі – Мальховіце". Цей проєкт було фактично заморожено з 2007 року. Потім разом із польськими колегами плануємо відкрити його для всіх видів автотранспорту та пішоходів", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Очікується, що новий пункт пропуску дозволить розвантажити наявні пункти та прискорити вантажну та пасажирську логістику на українсько-польському кордоні.
На сьогодні будівництво пункту пропуску фактично завершено, залишається лише облаштування дорожньої та допоміжної інфраструктури, додали у міністерстві.
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