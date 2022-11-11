На українсько-білоруському кордоні звели стіну - ОП

18:41 11 листопада Київ, Україна

На кордоні України з білоруссю будують стіну. Про це УНН повідомили в Офісі Президента.



"Рів, насип, залізобетонний паркан із колючим дротом - це інженерні загородження, які будують на Волині. Таким чином вже облаштовано близько трьох км кордону, роботи продовжуються. Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що фортифікаційні споруди також будуються в регіонах, що межують з росією.