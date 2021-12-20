Цього тижня Рада має намір розглянути аграрні питання

11:44 29 листопад Київ, Україна

У перший тиждень зими Верховна Рада в рамках пленарного засідання готова розглянути три важливі законопроєкти щодо аграрного сектору України.



Про це повідомляє офіційне джерело відомства.



Перший законопроєкт №2064 передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні. На розгляді питання про оренду землі для виноградників та її користування строком на 25 років, а також правова можливість відшкодування витрат, у тому числі й витрат від завданих збитків через припинення користування земельними ділянками.



Другий законопроєкт №4558 передбачає розгляд законів щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами. Йдеться про вимоги до маркування пестицидів та агрохімікатів, процес держреєстрації препаратів, скасування положень, що стосуються спеціальних сировинних зон, скасування обов'язкового страхування госпдіяльності, що стосується зберігання та застосування препаратів.



Розгляд третього законопроєкту №6070 стосується змін у здійсненні функцій технічного регулювання у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу. У разі його схвалення цей закон дозволить удосконалити організацію, а також порядок діяльності суб'єктів у системі інженерно-технічного забезпечення.