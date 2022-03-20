На Сумщині викрадають та катують мирних жителів - Живітський

08:27 19 березня Київ, Україна

Критична ситуація залишається у кількох населених пунктах Сумського та Охтирського районів. Окупанти Росії заходять у села і мародерствують. Відомі також випадки тортур та викрадення людей.

Про це повідомив у Телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



При цьому, як зазначає Живицький, більшість із злочинів трапляються при допомозі місцевих жителів, які працюють на "російський світ". Глава ОВА нагадав, що це неприпустимо і тягне за собою 15 років ув'язнення.

"Кожен, хто робить подібне, може розраховувати на долю ворога на нашій землі", - наголосив Живицький.

Крім того, він повідомив, що у Тростянці російські ворожі війська стріляли по лікарні – руйнації великі, загиблих немає.



У Сумах внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на території складських приміщень одного з підприємств. Загиблих немає.



Він також розповів, що із Сумської області минулої доби, 18 березня, було евакуйовано близько 4,5 тисяч мирних жителів.

"Близько 4,5 тисяч людей змогли залишити зону бойових дій на Сумщині. Сьогодні (18 березня. - Ред.) - без особливих інцидентів, крім того, що не всі бажаючі змогли поїхати. Ще залишаються люди, котрі ще хочуть евакуюватися. Особливо це стосується Тростянецької та Краснопільської громад (а також ще деякі громади Сумського та Охтирського районів)", - йдеться у повідомленні.

Глава ОВА зазначив, що воїни ЗСУ продовжують знищувати ворога.. Біля Тростянця 93-та бригада розбила колону ворожої техніки та спалила її.