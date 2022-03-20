На Сумщині викрадають та катують мирних жителів - Живітський

Критична ситуація залишається у кількох населених пунктах Сумського та Охтирського районів. Окупанти Росії заходять у села і мародерствують. Відомі також випадки тортур та викрадення людей.
Про це повідомив у Телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
При цьому, як зазначає Живицький, більшість із злочинів трапляються при допомозі місцевих жителів, які працюють на "російський світ". Глава ОВА нагадав, що це неприпустимо і тягне за собою 15 років ув'язнення.
При цьому, як зазначає Живицький, більшість із злочинів трапляються при допомозі місцевих жителів, які працюють на "російський світ". Глава ОВА нагадав, що це неприпустимо і тягне за собою 15 років ув'язнення.
Крім того, він повідомив, що у Тростянці російські ворожі війська стріляли по лікарні – руйнації великі, загиблих немає.
У Сумах внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на території складських приміщень одного з підприємств. Загиблих немає.
Він також розповів, що із Сумської області минулої доби, 18 березня, було евакуйовано близько 4,5 тисяч мирних жителів.
У Сумах внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на території складських приміщень одного з підприємств. Загиблих немає.
Він також розповів, що із Сумської області минулої доби, 18 березня, було евакуйовано близько 4,5 тисяч мирних жителів.
Глава ОВА зазначив, що воїни ЗСУ продовжують знищувати ворога.. Біля Тростянця 93-та бригада розбила колону ворожої техніки та спалила її.
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