Наскільки відчутні санкції проти Росії. В Україні створять спецгрупу для визначення їх ефективності

06:36 29 березня Київ, Україна

Найближчим часом в Україні розпочне роботу спеціальна група експертів, завданням якої буде відстежити ефективність санкцій проти Росії.

Про це у понеділок, 28 березня, український лідер заявив у своєму відеозверненні.



Зеленський наголосив, що вже цього тижня запрацює при Офісі Президента група українських та міжнародних експертів, які на постійній основі аналізуватимуть застосовані санкції проти Росії, на що вони реально впливають.



"Наша мета - щоб санкції працювали так, як це замислювалося, щоб не було жодної можливості їх оминати. Це має бути метою і для всього демократичного світу без винятку", – додав він.



Президент додав, що "підвішених" обмежувальних заходів не повинно бути, а превентивний санкційний пакет міг би значно знизити ризик початку повномасштабного вторгнення та війни.



"Україна не може погодитися і не погоджуватиметься з пасивною санкційною позицією деяких суб'єктів щодо Росії. Не повинно бути жодних "підвішених" санкційних пакетів - мовляв, якщо російські війська зроблять щось, тоді буде якась відповідь", - заявив Зеленський.



Зеленський нагадав, що наша країна "вже пройшла цю історію минулого року", коли Україна говорила про необхідність запровадження потужних превентивних санкцій проти РФ, щоби не було вторгнення.



"Превентивний пакет не зробили. Повномасштабна війна почалася. Зараз багато натяків та попереджень про те, що нібито посилені санкції, наприклад у вигляді ембарго на постачання російської нафти до Європи, буде у разі, якщо Росія застосує хімічну зброю. Просто немає слів. Тільки вдумайтеся, до чого це дійшло. Чекати хімічної зброї.. Ми, живі люди, маємо чекати", - обурюється глава держави.



Зеленський звернув увагу на звірства російських окупантів в Україні.



"А хіба все, що російські військові роблять до цього і вже зробили, не заслуговує на нафтове ембарго? Фосфорні бомби не заслуговують? Обстріляне хімічне виробництво чи обстріляна атомна станція не заслуговують?"



Для нас важливо, щоб санкційні пакети були дієвими та досить серйозними, враховуючи, що вже робиться проти України російською федерацією.



Якщо ж санкційні пакети слабкі або працюють недостатньо, якщо їх можна оминати, це створює у керівництва Росії небезпечну ілюзію, ніби вони можуть дозволяти собі й надалі те, що роблять зараз. А за це платять українці – своїм життям. Тисячі життів", - наголошує президент.