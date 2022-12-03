На скільки масованих ударів вистачить ракет у Росії - РНБО

У Росії ракет вистачить ще на 3-4 обстріли великої потужності. Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данилов, повідомляє прес-служба РНБО.

"Секретар РНБО наголосив, що українські війська ППО збивають 75-90% ракет. Данилов спрогнозував, що можна очікувати ще три - чотири обстріли великої потужності", - йдеться у повідомленні.

Данилов наголошує, що кількість ракетного озброєння на території Росії стрімко зменшується, і росіяни "змушені шукати додаткові поставки по всьому світу".

Також він сказав, що інформація про передачу Іраном балістичних ракет Росії на сьогодні поки не підтверджена.

Раніше Данилов назвав "ефективне вирішення" проблеми ракетних ударів Росії - передача далекобійних ракет для ЗСУ.