На сьогодні запланована зустріч радників "нормандської четвірки"

10:12 19 квітень Київ, Україна

Сьогодні пройде зустріч радників лідерів країн в нормандському форматі.

Про це повідомляє Укрінформ.



Як заплановано, радники повинні узгодити позиції щодо кластерів, які були розроблені французькою та німецькою сторонами, а Україна і Росія повинні були представити свої доповнення.



Кластери - це послідовне виконання Мінських домовленостей.



Разом з тим, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк оцінив очікування від нормандської зустрічі радників, яка сьогодні відбудеться.

"Головне, чого можемо очікувати від цієї зустрічі, це розуміння, чи повертається російська сторона до змістовних переговорів. Можна сказати жорсткіше: чи повертається до адекватності", - зазначив Подоляк.

Він заявив, що є відверті спроби за допомогою різних форм тиску домогтися від України визнання як би "миром" окупації на Донбасі.



"Тобто змусити Україну прийняти те, що там є, в тому вигляді, як воно там є. Але це точно не може спрацювати", - підкреслив Подоляк.