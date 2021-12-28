На сьогодні запланована зустріч радників "нормандської четвірки"

Сьогодні пройде зустріч радників лідерів країн в нормандському форматі.
Про це повідомляє Укрінформ.
Як заплановано, радники повинні узгодити позиції щодо кластерів, які були розроблені французькою та німецькою сторонами, а Україна і Росія повинні були представити свої доповнення.
Кластери - це послідовне виконання Мінських домовленостей.
Разом з тим, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк оцінив очікування від нормандської зустрічі радників, яка сьогодні відбудеться.
Він заявив, що є відверті спроби за допомогою різних форм тиску домогтися від України визнання як би "миром" окупації на Донбасі.
"Тобто змусити Україну прийняти те, що там є, в тому вигляді, як воно там є. Але це точно не може спрацювати", - підкреслив Подоляк.
"Тобто змусити Україну прийняти те, що там є, в тому вигляді, як воно там є. Але це точно не може спрацювати", - підкреслив Подоляк.
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