На сьогодні ситуація на ЗАЕС залишається стабільною та контрольованою - Енергоатом

11:51 01 липня Київ, Україна

Увага мільйонів людей прикута до небезпеки, що нависла над людством, пов'язана з загрозою підриву Запорізької АЕС.. Як повідомляє НАЕК Енергоатом, на сьогодні, 1 липня, ситуація на АЕС зберігається стабільною та контрольованою. Рівень води в ставку-охолоджувачі становить 16,57 м, що достатньо для забезпечення потреб станції.

В Енергоатомі уточнили, що рівень води в каналі ТЕС, звідки за потреби підживлюється ставок ЗАЕС, становить 11,15 м.

Як повідомляється, останнім часом рівень води у каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що цивілізований світ сприйматиме теракт російських окупантів на Запорізькій АЕС як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

У Міненерго підбили підсумки масштабних навчань екстрених служб щодо подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС.