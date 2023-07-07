На саміті НАТО у Вільнюсі обговорюватимуть довгострокову безпеку України - Кірбі
14:52 07 липня Київ, Україна
На саміті НАТО у Вільнюсі обговорюватимуться питання довгострокової безпеки України, допомога та повоєнне відновлення.
Про це сказав координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Голос Америки.
"Я просто не попереджатиму наших союзників чи саміту.Я вам скажу, що довгострокові зобов'язання України у сфері безпеки обов’язково будуть темою обговорень», – сказав він.
Кірбі зазначив, що найважливішими акцентами залишається допомога Україні у війні проти росії, а також повоєнне відновлення.
Ми вважаємо, що найважливіше залишатися зосередженими на боротьбі, яку вони зараз ведуть.. І дивитися на повоєнну Україну, на те, якими будуть потреби її безпеки, і які зобов'язання ми та наші союзники можемо взяти на себе, щоб допомогти їм залишатися в безпеці, бо вони й надалі матимуть більший кордон із росією", - сказав представник Білий будинок.
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