На саміті НАТО у Вільнюсі обговорюватимуть довгострокову безпеку України - Кірбі

Ми вважаємо, що найважливіше залишатися зосередженими на боротьбі, яку вони зараз ведуть.. І дивитися на повоєнну Україну, на те, якими будуть потреби її безпеки, і які зобов'язання ми та наші союзники можемо взяти на себе, щоб допомогти їм залишатися в безпеці, бо вони й надалі матимуть більший кордон із росією", - сказав представник Білий будинок.