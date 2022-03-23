На саміті НАТО Польща офіційно запропонує відправити в Україну миротворців

На саміті НАТО, який відбудеться 24 березня, Польща офіційно запропонує надіслати в Україну миротворців.
Як повідомляє польське видання kronika24, Міністерство оборони Польщі активно працює над проектом, згідно з яким миротворча місія Альянсу має складатися із 10 тисяч військовослужбовців країн НАТО.
За інформацією журналістів, брати участь у місії, окрім Польщі, готові Данія та Литва. Проте до саміту польський проект має затвердити президент США Джо Байден.
Раніше Байден заявляв, що американські війська не братимуть участі в бойових діях в Україні, але при цьому участь окремих країн НАТО в ній можлива.
Як повідомляє польське видання kronika24, Міністерство оборони Польщі активно працює над проектом, згідно з яким миротворча місія Альянсу має складатися із 10 тисяч військовослужбовців країн НАТО.
За інформацією журналістів, брати участь у місії, окрім Польщі, готові Данія та Литва. Проте до саміту польський проект має затвердити президент США Джо Байден.
Раніше Байден заявляв, що американські війська не братимуть участі в бойових діях в Україні, але при цьому участь окремих країн НАТО в ній можлива.
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