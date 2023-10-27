На саміті ЄС обговорять Близький Схід та підтримку України

18:24 25 жовтня Київ, Україна

Скликаючи черговий саміт Європейського Союзу, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що становище на Близькому Сході вимагає "негайної уваги", але наголосив, що це "не повинно відволікати від подальшої підтримки України".



Про це повідомляє "Голос Америки".



Зазначається, що керівники двадцяти семи країн ЄС та головні посадові особи організації зберуться у Брюсселі 26-27 жовтня на саміт, у проєкті порядку денного серед головних міжнародних тем було згадано окремо лише Україну.



Але тепер у Брюсселі кажуть, що події вимагають окремих розмов та рішень щодо подій на Близькому Сході.

"Становище на Близькому Сході - це трагедія... Я очікую, що на зустрічі ми знову суворо засудимо жорстокі терористичні напади на Ізраїль і визнаємо право Ізраїлю захищатися відповідно до міжнародних та гуманітарних законів", - написав Мішель у запрошенні на збори.

Президент Євроради окремо зупинився на проблемах доступу гуманітарної допомоги до Сектору Гази, а також на пожвавленні зусиль щодо недопущення розширення регіонального конфлікту та відновлення мирного процесу на основі принципу "двох держав".



Він також пише, що європейцям необхідно обговорити наслідки близькосхідного конфлікту всередині ЄС "зокрема, вплив на злагодженість у наших суспільствах, на нашу безпеку та міграційні пересування".

"По Україні ми продовжуватимемо нашу непохитну підтримку так довго, як це буде потрібно. Серед різних аспектів нашої підтримки я хотів би, щоб ми з'ясували конкретні способи прискорення військової допомоги, просування наших планів щодо використання заморожених активів росії та посилення наших дипломатичних зусиль для забезпечення найширшої міжнародної підтримки всеосяжного, справедливого та міцного миру", - зазначив Мішель.

Багатомільйонний пакет військової допомоги ЄС Україні досі залишається заблокованим через позицію Угорщини.