На сайті ВР з'явилися текст законопроєкту і зображення Великого герба України

Вчора Володимир Зеленський передав на затвердження ВРУ законопроєкт про Великий Державний герб України, текст президентського закону і зображення герба з'явилися на сайті Ради.
Головним елементом Великого герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (Малий Державний герб України) на щиті, а над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого і пурпурно-золотий намет у вигляді рослинного орнаменту.
Щит з Малим гербом тримають лев (герб Галицько-Волинського князівства) і воїн-козак з рушницею (герб Війська Запорізького).
Під щитом - стрічка з двох горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою - два золотих колоски пшениці, переплетені гроном калини.
Згідно із законопроєктом, Великий герб обов'язково відтворюється на:
Головним елементом Великого герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (Малий Державний герб України) на щиті, а над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого і пурпурно-золотий намет у вигляді рослинного орнаменту.
Щит з Малим гербом тримають лев (герб Галицько-Волинського князівства) і воїн-козак з рушницею (герб Війська Запорізького).
Під щитом - стрічка з двох горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою - два золотих колоски пшениці, переплетені гроном калини.
Згідно із законопроєктом, Великий герб обов'язково відтворюється на:
- офіційних символах президента;
- великій державній печатці;
- печатках президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду, Верховного Суду;
- фасаді будівлі резиденції президента в Києві;
- фасадах будівель ВР, Кабміну, КСУ і Верховного Суду;
- залі засідань ВР;
- грошових знаках України за рішенням Національного банку.
Великий герб може використовуватися фізичними та юридичними особами, але з дотриманням встановлених законом вимог.
Великий герб можна використовувати як власну символіку органам держвлади, територіальним громадам, символіку районів і областей або як елемент такої символіки.
Також забороняється відтворювати зображення Великого герба:
Великий герб можна використовувати як власну символіку органам держвлади, територіальним громадам, символіку районів і областей або як елемент такої символіки.
Також забороняється відтворювати зображення Великого герба:
- в символіці політичних партій, громадських об'єднань, професійних спілок та їхніх об'єднань, юридичних і фізичних осіб;
- в рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України;
- в перевернутому вигляді або іншим способом, що виражає наругу і зневагу до нього;
- з розміщенням на ньому написів або зображень незалежно від способів їхнього нанесення і змісту.
"За публічну наругу над Великим гербом України, а також порушення встановлених цим законом вимог щодо використання Великого герба України особи несуть відповідальність, встановлену законом", - йдеться в документі.
Відзначимо, з невідкладною ініціативою затвердити Великий герб України Володимир Зеленський виступив напередодні, в ході урочистого засідання парламенту з нагоди Дня Конституції.
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