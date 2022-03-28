На сайті ВР з'явилися текст законопроєкту і зображення Великого герба України

16:53 29 червня Київ, Україна

Вчора Володимир Зеленський передав на затвердження ВРУ законопроєкт про Великий Державний герб України, текст президентського закону і зображення герба з'явилися на сайті Ради.



Головним елементом Великого герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (Малий Державний герб України) на щиті, а над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого і пурпурно-золотий намет у вигляді рослинного орнаменту.



Щит з Малим гербом тримають лев (герб Галицько-Волинського князівства) і воїн-козак з рушницею (герб Війська Запорізького).



Під щитом - стрічка з двох горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою - два золотих колоски пшениці, переплетені гроном калини.



Згідно із законопроєктом, Великий герб обов'язково відтворюється на:

офіційних символах президента;

великій державній печатці;

печатках президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду, Верховного Суду;

фасаді будівлі резиденції президента в Києві;

фасадах будівель ВР, Кабміну, КСУ і Верховного Суду;

залі засідань ВР;

грошових знаках України за рішенням Національного банку.

Великий герб може використовуватися фізичними та юридичними особами, але з дотриманням встановлених законом вимог.



Великий герб можна використовувати як власну символіку органам держвлади, територіальним громадам, символіку районів і областей або як елемент такої символіки.



Також забороняється відтворювати зображення Великого герба:

в символіці політичних партій, громадських об'єднань, професійних спілок та їхніх об'єднань, юридичних і фізичних осіб;

в рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України;

в перевернутому вигляді або іншим способом, що виражає наругу і зневагу до нього;

з розміщенням на ньому написів або зображень незалежно від способів їхнього нанесення і змісту.

"За публічну наругу над Великим гербом України, а також порушення встановлених цим законом вимог щодо використання Великого герба України особи несуть відповідальність, встановлену законом", - йдеться в документі.