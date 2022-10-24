На російському ТБ у прямому ефірі обговорювали знищення українців

07:37 24 жовтня Київ, Україна

Російський пропагандист Антон Красовський у розмові з письменником-фантастом Сергієм Лук'яненком сказав, що українських дітей, які вважають, що територія України окупована росією, потрібно топити в річці або спалювати живцем.

Також Красовський заявив у цьому ж ефірі, що Україна «загалом не має існувати». Лук'яненко на це заперечив, що Україна має існувати, тому що «залишиться велика кількість людей, з якими не хотілося б жити в одній державі». "Ну розстріляємо", - відповів на це Красовський.

Лук'яненко, як і Красовський, давно підтримує путіна та війну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяви російського пропагандиста.

Кулеба опублікував у Twitter посилання на уривок ефіру RT та закликав заборонити канал у всьому світі.

«Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиєму боці ви опиняєтеся, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ми судитимемо за нього цю людину), яке не має нічого спільного зі свободою слова. Забороніть RT у всьому світі!» – написав Кулеба.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. Це what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (буде почати цей чоловік на трилійному для нього), який не має наміру з freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022

На початку березня 2022 року Євросоюз та Канада заборонили мовлення на своїй території RT та Sputnik. Підрозділ RT у США припинив роботу. У той самий час триває мовлення, зокрема, арабською та іспанською мовами.