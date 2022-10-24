На російському ТБ у прямому ефірі обговорювали знищення українців

07:37 24 жовтня Київ, Україна

Російський пропагандист Антон Красовський у розмові з письменником-фантастом Сергієм Лук'яненком сказав, що українських дітей, які вважають, що територія України окупована росією, потрібно топити в річці або спалювати живцем.
 
Також Красовський заявив у цьому ж ефірі, що Україна «загалом не має існувати». Лук'яненко на це заперечив, що Україна має існувати, тому що «залишиться велика кількість людей, з якими не хотілося б жити в одній державі». "Ну розстріляємо", - відповів на це Красовський.
 
Лук'яненко, як і Красовський, давно підтримує путіна та війну.
 
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяви російського пропагандиста.
 
Кулеба опублікував у Twitter посилання на уривок ефіру RT та закликав заборонити канал у всьому світі.
«Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиєму боці ви опиняєтеся, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ми судитимемо за нього цю людину), яке не має нічого спільного зі свободою слова. Забороніть RT у всьому світі!» – написав Кулеба.
На початку березня 2022 року Євросоюз та Канада заборонили мовлення на своїй території RT та Sputnik. Підрозділ RT у США припинив роботу. У той самий час триває мовлення, зокрема, арабською та іспанською мовами.