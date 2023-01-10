На російському аеродромі Енгельс поменшало літаків

08:19 10 січня Київ, Україна

На військовому аеродромі Енгельс-2 з'явилися захисні бар'єри та зменшилася кількість боєздатних літаків.



Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 7 січня, повідомляють Схеми.

"Усього їх залишилося шість: чотири Ту-95 і два Ту-160. У порівнянні зі знімками за 6 грудня 2022-го, коли таких бортів було близько двох десятків", - пишуть Схеми.



Зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 росія активно використовує для запусків ракет по Україні у повномасштабній війні.



Також повідомляється, що супутник Planet Labs 7 січня зафіксував, що поряд із злітною смугою у східній частині аеродрому з'явилися захисні бар'єри. За словами військових експертів, вони можуть бути захистом від уламків від ймовірних вибухових пристроїв.



Як відомо, стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 росія активно використовує для запусків ракет по Україні.