На російському аеродромі Енгельс поменшало літаків

На військовому аеродромі Енгельс-2 з'явилися захисні бар'єри та зменшилася кількість боєздатних літаків.
Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 7 січня, повідомляють Схеми.
Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 7 січня, повідомляють Схеми.
Зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 росія активно використовує для запусків ракет по Україні у повномасштабній війні.
Також повідомляється, що супутник Planet Labs 7 січня зафіксував, що поряд із злітною смугою у східній частині аеродрому з'явилися захисні бар'єри. За словами військових експертів, вони можуть бути захистом від уламків від ймовірних вибухових пристроїв.
Як відомо, стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 росія активно використовує для запусків ракет по Україні.
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