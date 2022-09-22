На росії хочуть мобілізувати 300 тисяч лише у жовтні

Хакери міжнародного угруповання Anonymous опублікували особисті дані понад 300 тисяч громадян російської федерації, які будуть мобілізовані лише у жовтні.
Про це повідомляє телеграм-канал "Військком".
21 вересня президент росії володимир путін звернувся до громадян і оголосив про початок часткової мобілізації на росії і що відповідний указ уже підписано. Міністр оборони сергій шойгу уточнив, що на "спецоперацію" (її досі офіційно не називають війною) призвуть близько 300 тисяч резервістів.
Пункт 7 указу про часткову мобілізацію виявився засекреченим. У документі указу під пунктом 7 зазначено формулювання "Для службового користування". В указі на сайті кремля зазначеного пункту взагалі не було.
Прессекретар президента росії дмитро пєсков також не став розкривати зміст сьомого пункту указу про проведення часткової мобілізації на росії, він лише зазначив, що в пункті йдеться про кількість осіб, яких планується мобілізувати.
За інформацією незалежних російських ЗМІ, які посилаються на джерела в адміністрації путіна, цифру про кількість осіб, яких необхідно мобілізувати, виправляли кілька разів, і врешті-решт зупинилися на мільйоні.
Хакери міжнародного угруповання Anonymous зламали сайт міністерства оборони росії і злили в мережу дані 305 925 осіб, яких планують мобілізувати насамперед і вже в жовтні цього року.
Після оголошення часткової мобілізації в усіх регіонах розпочалася масова роздача повісток чоловічій частині населення, незважаючи на їхній вік, кількість неповнолітніх дітей та стан здоров'я.
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