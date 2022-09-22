На росії хочуть мобілізувати 300 тисяч лише у жовтні

Після оголошення часткової мобілізації в усіх регіонах розпочалася масова роздача повісток чоловічій частині населення, незважаючи на їхній вік, кількість неповнолітніх дітей та стан здоров'я. Хакери міжнародного угруповання Anonymous зламали сайт міністерства оборони росії і злили в мережу дані 305 925 осіб, яких планують мобілізувати насамперед і вже в жовтні цього року. За інформацією незалежних російських ЗМІ, які посилаються на джерела в адміністрації путіна, цифру про кількість осіб, яких необхідно мобілізувати, виправляли кілька разів, і врешті-решт зупинилися на мільйоні. Прессекретар президента росії дмитро пєсков також не став розкривати зміст сьомого пункту указу про проведення часткової мобілізації на росії, він лише зазначив, що в пункті йдеться про кількість осіб, яких планується мобілізувати. Пункт 7 указу про часткову мобілізацію виявився засекреченим. У документі указу під пунктом 7 зазначено формулювання "Для службового користування". В указі на сайті кремля зазначеного пункту взагалі не було.

21 вересня президент росії володимир путін звернувся до громадян і оголосив про початок часткової мобілізації на росії і що відповідний указ уже підписано. Міністр оборони сергій шойгу уточнив, що на "спецоперацію" (її досі офіційно не називають війною) призвуть близько 300 тисяч резервістів.