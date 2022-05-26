На річці Сіверський Донець силами України було знищено понад 400 солдатів рф

ЗСУ на переправі через Сіверський Донець за кілька днів знищили понад 400 російських солдатів.
Про це повідомляють журналісти The New York Times.
Такі подробиці розповіли журналістам українські військові. Переправа окупантів через річку на початку травня стала однією з найбільш смертоносних битв для армії росії.
Такі подробиці розповіли журналістам українські військові. Переправа окупантів через річку на початку травня стала однією з найбільш смертоносних битв для армії росії.
Сили рф намагалися оточити українських солдатів у сусідньому місті Сєвєродонецьк, але натомість самі опинилися в оточенні річки та лінії фронту українців. Загинуло щонайменше 400 російських солдатів, переважно від артилерійських обстрілів.
Видання пише, що найближчою метою російських сил стало невелике оточення Сєвєродонецька, східного міста Донбасу, яке все ще перебуває під контролем України. Артилерійські обстріли російських військ, що наближалися з трьох сторін, спустошили місто, відключивши воду та електрику, а минулої доби загинули щонайменше шестеро людей.
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