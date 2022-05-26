На річці Сіверський Донець силами України було знищено понад 400 солдатів рф

10:45 26 травня Київ, Україна

ЗСУ на переправі через Сіверський Донець за кілька днів знищили понад 400 російських солдатів.





Такі подробиці розповіли журналістам українські військові. Переправа окупантів через річку на початку травня стала однією з найбільш смертоносних битв для армії росії. Про це повідомляють журналісти The New York Times Такі подробиці розповіли журналістам українські військові. Переправа окупантів через річку на початку травня стала однією з найбільш смертоносних битв для армії росії.

"Коротка прогулянка лісом показала шматки розірваної російської військової форми, що звисають з дерев, моторошне нагадування про солдатів, які тут насильно загинули", - йдеться в тексті.

Сили рф намагалися оточити українських солдатів у сусідньому місті Сєвєродонецьк, але натомість самі опинилися в оточенні річки та лінії фронту українців. Загинуло щонайменше 400 російських солдатів, переважно від артилерійських обстрілів.

"У міру того, як війна йде горбистими рівнинами і лісами Східної України, маневрування військ значною мірою перетворилося на спроби заманити в пастку. Але, як показало смертельне зіткнення на мосту, така тактика пов'язана із серйозним ризиком. Не зумівши захопити великі міста, такі як столиця України – Київ, або відколоти все узбережжя Чорного моря, російські військові спробували оточити українські війська на сході. Це зусилля здається важким зараз, коли Україна заблокувала один із основних маршрутів наступу біля міста Ізюм", - написано в статті.



Видання пише, що найближчою метою російських сил стало невелике оточення Сєвєродонецька, східного міста Донбасу, яке все ще перебуває під контролем України. Артилерійські обстріли російських військ, що наближалися з трьох сторін, спустошили місто, відключивши воду та електрику, а минулої доби загинули щонайменше шестеро людей.