На розмінування України США виділять $89 млн

09:27 10 серпня Київ, Україна

США допоможуть Україні в знешкодженні смертоносних мін і боєприпасів, що не розірвалися, на ці цілі американський уряд виділив 89 мільйонів доларів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на представника Держдепартаменту.

Кошти надішлють неурядовим організаціям та організаціям для підтримки створення 100 груп із розмінування для посилення наявних зусиль України, за словами чиновника, який говорив на умовах анонімності перед оголошенням відомства.



За оцінками уряду України, нерозмінованими залишаються 160 тисяч квадратних кілометрів території країни. Понад 5 млн мирних жителів живуть у небезпечних зонах або поряд із ними.



Знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, буде проводитися в районах, що знаходяться під контролем українського уряду, повідомив представник американської влади. Відмовившись звинувачувати лише росію в установці мін, він послався на оцінку Human Rights Watch, зроблену раніше під час війни, що українські сили не розміщували міни в районах, де залишалися цивільні особи.



Представник Держдепартаменту навів кілька повідомлень про те, що російські сили явно мінували транспортні засоби та об'єкти для вбивства цивільних. Серед них — ймовірне розміщення гранати у піаніно 10-річної дівчинки у Бучі, у передмісті Києва. Її батьки зв'язалися з владою, коли інструмент не грав належним чином.



За даними Міністерства оборони, пакет військової допомоги США, анонсований у понеділок, включає протипіхотні боєприпаси Claymore. Представник Держдепартаменту заявив, що ці системи налаштовані таким чином, що для підриву потрібна дія солдата, і тому їх не слід класифікувати як протипіхотні наземні міни.