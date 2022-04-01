На президента хочуть подати до суду через результати ініційованого ним опитування

20:49 06 листопада Київ, Україна

Результати опитування президента можуть вплинути на формування думки українців щодо пріоритетних питань, а також можуть стати загрозою національній безпеці країни, такої думки дотримується позивач, який подав позов на президента України Володимира Зеленського.