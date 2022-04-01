На президента хочуть подати до суду через результати ініційованого ним опитування

Результати опитування президента можуть вплинути на формування думки українців щодо пріоритетних питань, а також можуть стати загрозою національній безпеці країни, такої думки дотримується позивач, який подав позов на президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду Києва.
Позивач хоче, щоб суд визнав протиправними і скасував результати опитування, яке ініціював глава держави. На думку позивача, його результати "можуть спотворити думку українців з важливих питань, серед яких і національна безпека України".
Зараз суд вирішує, чи відкрити провадження в адміністративній справі.
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