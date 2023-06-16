На порядку денному зустрічі "Рамштайн" надання Україні боєприпасів та зміцнення ППО

На плановій зустрічі контактної групи з оборони України, відомої як "Рамштайн", союзницькі країни мають намір обговорити надання додаткових боєприпасів, зміцнення системи протиповітряної оборони (ППО) та навчання льотчиків українських збройних сил. Спікер Пентагону Пер Райдер поділився цією інформацією.
За його словами, на майбутній зустрічі у форматі "Рамштайн", аналогічно до попередніх, спочатку Україна представить огляд поточної безпеки та найбільш термінові потреби.
За його словами, на майбутній зустрічі у форматі "Рамштайн", аналогічно до попередніх, спочатку Україна представить огляд поточної безпеки та найбільш термінові потреби.
Пентагон також повідомив, що під час розмови міністрів оборони Ллойда Остіна та Олексія Резнікова було підкреслено, що зустріч у форматі "Рамштайн" намічено на 25 травня і основну увагу буде приділено підтриманню маневреності української бронетехніки та зміцненню ППО.
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