На пост глави ЦРУ через санкції проти Росії

Призначення глави ЦРУ в новій команді Байдена пройшло в особливих умовах. Головною умовою для проведення на цей пост кандидатури Вільяма Бернса стало посилення санкційного тиску проти будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

Голосуванню за кандидатуру нового глави ЦРУ в Сенаті перешкоджав впливовий сенатор-республіканець з Техасу Тед Круз.

Круз домагався від адміністрації Байдена розширення санкцій проти газопроводу Північний потік - 2. Сенатор заявив, зокрема, що повідомлення про судна і компанії, "які будують трубопровід Путіна", і введення проти них санкцій є законним обов'язком адміністрації Байдена.

За даними Круза і низки інших сенаторів, що виступають проти Північного потоку - 2, в будівництві трубопроводу продовжують брати участь близько 15 суден.

У підсумку, Держдепартамент США опублікував спеціальну заяву глави зовнішньополітичного відомства Ентоні Блінкена, зажадавши від компаній, що беруть участь в будівництві російського газопроводу, негайно припинити роботу.