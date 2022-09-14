На польсько-українському кордоні різко зменшились черги - посол

16:49 14 вересня Київ, Україна

На польсько-українському кордоні черги вантажних автомобілів на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин, через який проходить вантажний автотранспорт, суттєво зменшились.

Про це повідомив посол України у Польщі Василь Зварич у Facebook у середу, 14 вересня.



Він зазначив, що сьогодні вранці відвідав цю ділянку кордону та оцінив ситуацію.

"Порівняно з попереднім візитом на цей пункт пропуску, 10 вересня, відчутною є позитивна тенденція щодо поступового зменшення черг з обох сторін кордону. Якщо 10 вересня у черзі з української сторони було близько 2800 вантажівок, а з польської – 900, то сьогодні – з української сторони – 1900, а з польської – 190”, – розповів дипломат.

За його даними, за минулу добу з України до Польщі у пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин польськими службами було оформлено понад 600 вантажівок.



Зварич вважає, що рішення про те, щоб порожні вантажівки направити на сусідній пункт пропуску Устилуг-Зосін, "себе виправдовує".



Посол також повідомив, що найближчим часом почне працювати ще один пункт пропуску на кордоні з Польщею – Ніжанковичі-Мальховіце.



Він запевнив, що всі відповідні органи влади України та Польщі взаємодіють між собою, щоби далі вдосконалювати ситуацію на кордоні.