На польсько-українському кордоні різко зменшились черги - посол

На польсько-українському кордоні черги вантажних автомобілів на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин, через який проходить вантажний автотранспорт, суттєво зменшились.
Про це повідомив посол України у Польщі Василь Зварич у Facebook у середу, 14 вересня.
Він зазначив, що сьогодні вранці відвідав цю ділянку кордону та оцінив ситуацію.
Він зазначив, що сьогодні вранці відвідав цю ділянку кордону та оцінив ситуацію.
За його даними, за минулу добу з України до Польщі у пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин польськими службами було оформлено понад 600 вантажівок.
Зварич вважає, що рішення про те, щоб порожні вантажівки направити на сусідній пункт пропуску Устилуг-Зосін, "себе виправдовує".
Посол також повідомив, що найближчим часом почне працювати ще один пункт пропуску на кордоні з Польщею – Ніжанковичі-Мальховіце.
Він запевнив, що всі відповідні органи влади України та Польщі взаємодіють між собою, щоби далі вдосконалювати ситуацію на кордоні.
Зварич вважає, що рішення про те, щоб порожні вантажівки направити на сусідній пункт пропуску Устилуг-Зосін, "себе виправдовує".
Посол також повідомив, що найближчим часом почне працювати ще один пункт пропуску на кордоні з Польщею – Ніжанковичі-Мальховіце.
Він запевнив, що всі відповідні органи влади України та Польщі взаємодіють між собою, щоби далі вдосконалювати ситуацію на кордоні.
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