На звільнених територіях України відновили мобільний зв'язок

18:40 03 червня Київ, Україна

Стільниковий зв'язок повністю відновлено на територіях Київщини, Чернігівщини та Сумщини після деокупації від росіян.

Про це повідомив Мінцифри.



За 2 місяці операторам Київстар, Vodafone та lifecell вдалося побудувати 893 базові станції у 297 населених пунктах.



Зазначається, що цей процес триває до року.



Операторам вдалося відновити мобільний зв'язок:

до 100% - доступність мережі у Сумській області,





до 95% - у Київській області,





до 93% – на Чернігівщині.

Поступово відновлюють зв'язок у Харківській області. На сьогоднішній день доступність мережі там становить близько 80%.