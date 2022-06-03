На звільнених територіях України відновили мобільний зв'язок

Стільниковий зв'язок повністю відновлено на територіях Київщини, Чернігівщини та Сумщини після деокупації від росіян.
Про це повідомив Мінцифри.
За 2 місяці операторам Київстар, Vodafone та lifecell вдалося побудувати 893 базові станції у 297 населених пунктах.
Зазначається, що цей процес триває до року.
Операторам вдалося відновити мобільний зв'язок:
За 2 місяці операторам Київстар, Vodafone та lifecell вдалося побудувати 893 базові станції у 297 населених пунктах.
Зазначається, що цей процес триває до року.
Операторам вдалося відновити мобільний зв'язок:
- до 100% - доступність мережі у Сумській області,
- до 95% - у Київській області,
- до 93% – на Чернігівщині.
Поступово відновлюють зв'язок у Харківській області. На сьогоднішній день доступність мережі там становить близько 80%.
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