На звільнених територіях України відновили мобільний зв'язок

18:40 03 червня Київ, Україна

Стільниковий зв'язок повністю відновлено на територіях Київщини, Чернігівщини та Сумщини після деокупації від росіян.

 
Про це повідомив Мінцифри.

За 2 місяці операторам Київстар, Vodafone та lifecell вдалося побудувати 893 базові станції у 297 населених пунктах.

Зазначається, що цей процес триває до року.

Операторам вдалося відновити мобільний зв'язок:
  • до 100% - доступність мережі у Сумській області,

  • до 95% - у Київській області,

  • до 93% – на Чернігівщині.
Поступово відновлюють зв'язок у Харківській області. На сьогоднішній день доступність мережі там становить близько 80%.