На окупованих територіях росіяни намагаються ввести в обіг рубль

На окупованих територіях, зокрема у містах Мелітополь Запорізької області та Генічеськ Херсонської області, окупант намагається ввести в обіг власну "дерев'яну" валюту.
Для цього ворожі війська намагаються:
🔺 максимально обмежити ввезення гривневої готівки;
🔺 отримати перелік осіб, які отримують пенсії та соціальні виплати, щоб зробити ці виплати у рублях;
🔺 перевести розрахунки при роздрібній торгівлі у рублі.
Таким чином, "стратеги" Росії намагаються включити окуповані території у власну грошово-валютну орбіту, що має ускладнити взаємодію нашої держави з її громадянами, і в далекій перспективі призвести до деморалізації населення та примирення з окупацією.
Проте ворог не врахував наступний аспект: загальна цифровізація країни, за якої майже всі пенсії та соціальні виплати здійснюються у безготівковій формі.
Для цього ворожі війська намагаються:
🔺 максимально обмежити ввезення гривневої готівки;
🔺 отримати перелік осіб, які отримують пенсії та соціальні виплати, щоб зробити ці виплати у рублях;
🔺 перевести розрахунки при роздрібній торгівлі у рублі.
Таким чином, "стратеги" Росії намагаються включити окуповані території у власну грошово-валютну орбіту, що має ускладнити взаємодію нашої держави з її громадянами, і в далекій перспективі призвести до деморалізації населення та примирення з окупацією.
Проте ворог не врахував наступний аспект: загальна цифровізація країни, за якої майже всі пенсії та соціальні виплати здійснюються у безготівковій формі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі