На окупованих територіях росіяни намагаються ввести в обіг рубль

17:34 24 березня Київ, Україна

На окупованих територіях, зокрема у містах Мелітополь Запорізької області та Генічеськ Херсонської області, окупант намагається ввести в обіг власну "дерев'яну" валюту.



Для цього ворожі війська намагаються:



🔺 максимально обмежити ввезення гривневої готівки;

🔺 отримати перелік осіб, які отримують пенсії та соціальні виплати, щоб зробити ці виплати у рублях;

🔺 перевести розрахунки при роздрібній торгівлі у рублі.



Таким чином, "стратеги" Росії намагаються включити окуповані території у власну грошово-валютну орбіту, що має ускладнити взаємодію нашої держави з її громадянами, і в далекій перспективі призвести до деморалізації населення та примирення з окупацією.



Проте ворог не врахував наступний аспект: загальна цифровізація країни, за якої майже всі пенсії та соціальні виплати здійснюються у безготівковій формі.