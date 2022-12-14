На окупованій ЗАЕС встановлять мобільні котельні

На захопленій росіянами Запорізькій АЕС встановлять мобільні котельні, щоб убезпечити критичну систему від холоду. Про це повідомляє МАГАТЕ.
Зазначається, що котельні потужністю 1-3 МВт встановлені на одному з енергоблоків, ще декілька розміщені на території станції.
Крім того, ЗАЕС має 20 стаціонарних аварійних дизель-генераторів, що знаходяться в резервному режимі та готові забезпечувати електроенергією, якщо зовнішнє живлення буде недоступне.
Разом з тим, щоб підвищити здатність справлятися з такою втратою електроенергії, в цей час як запобіжний засіб розгортаються мобільні дизельні генератори.
Повідомляється, що два з них уже підключені до одного блоку. Ще кілька генераторів після випробувань планується приєднати до інших реакторів.
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