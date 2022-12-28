На новорічні свята є загроза обстрілу - Данилов

09:59 28 грудня Київ, Україна

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що не виключено, що росія захоче обстріляти українську територію на новорічні свята.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у росіян залишилося не так багато ракет, тому не виключив, що ті почнуть їх економити. При цьому він заявив, що коли саме відбудеться наступний масований ракетний обстріл на території України, спрогнозувати неможливо.
 
"Про обстріли - ми не можемо гарантувати, що перед Новим роком не буде того, що іноді робить наш божевільний сусід. Ми точно знаємо, що в нього вже не так багато залишилося ракет і вистачить на обстріли масовані на два-три або максимум чотири рази. Він також це усвідомлює, тому думатимемо, що він їх заощаджуватиме на такі речі, щоб зрештою новорічні свята ми провели у спокої. Енергетична система до цього готова. Але, на жаль, не все залежить від нас", - наголосив Данилов.
 
Він же нагадав, що для власної безпеки слід дотримуватись правил поведінки під час повітряної тривоги та перебувати в укритті при виникненні загроз.