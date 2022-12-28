На новорічні свята є загроза обстрілу - Данилов

"Про обстріли - ми не можемо гарантувати, що перед Новим роком не буде того, що іноді робить наш божевільний сусід. Ми точно знаємо, що в нього вже не так багато залишилося ракет і вистачить на обстріли масовані на два-три або максимум чотири рази. Він також це усвідомлює, тому думатимемо, що він їх заощаджуватиме на такі речі, щоб зрештою новорічні свята ми провели у спокої. Енергетична система до цього готова. Але, на жаль, не все залежить від нас", - наголосив Данилов.