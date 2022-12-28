На новорічні свята є загроза обстрілу - Данилов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що не виключено, що росія захоче обстріляти українську територію на новорічні свята.
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що у росіян залишилося не так багато ракет, тому не виключив, що ті почнуть їх економити. При цьому він заявив, що коли саме відбудеться наступний масований ракетний обстріл на території України, спрогнозувати неможливо.
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що у росіян залишилося не так багато ракет, тому не виключив, що ті почнуть їх економити. При цьому він заявив, що коли саме відбудеться наступний масований ракетний обстріл на території України, спрогнозувати неможливо.
Він же нагадав, що для власної безпеки слід дотримуватись правил поведінки під час повітряної тривоги та перебувати в укритті при виникненні загроз.
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