На Миколаєві збили 12 іранських дронів
09:16 19 жовтня Київ, Україна
У ніч проти 19 жовтня українські захисники збили збили 12 дронів-камікадзе Shahed-136 у Миколаївській області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу Shahed-136. Одинадцять дронів збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь та один - воїнами Національної гвардії України", - уточнив він.
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