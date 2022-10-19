На Миколаєві збили 12 іранських дронів



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу Shahed-136. Одинадцять дронів збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь та один - воїнами Національної гвардії України", - уточнив він.