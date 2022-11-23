На Миколаївщину щодня повертаються пів тисячі цивільних - Кім

13:39 23 листопада Київ, Україна

Щодня на Миколаївщину повертаються понад 500 мирних жителів. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу у середу, 23 листопада.

"На постійній основі протягом усього часу з 24 лютого у нас працювали евакуаційні автобуси. Але понад три місяці вони не заповнюються, навіть один. Тому така програма (за евакуацією – ред.) у нас є, бажаючі залишають заявки, але у нас виїжджають одиниці. Але (в той же час – ред.) понад 500 осіб повертається щодня до Миколаївської області”, - розповів чиновник.

За його словами, кількість жителів у регіоні нині становить понад половину від того, що було до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.