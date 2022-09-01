На Миколаївщині зібрали велику базу потенційних колаборантів – Кім
16:48 09 серпня Київ, Україна
У Миколаївській області зібрано велику базу потенційних колаборантів, яка надалі відпрацьовуватиметься.
Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Ми зібрали дуже велику базу потенційних колаборантів і будемо з цією базою далі працювати... Був дуже ефективний захід (6-7 серпня), відпрацьовано квартири з десятками тисяч адрес квартир і телефонів. Було заарештовано людей", - розповів він.
За словами Кіма, багато колаборантів та зрадників зникло.
"Це ми розуміємо за їхніми телефонами. Телеграм канали ворога теж "мовчали". Не було нових цілей та прольотів", - зазначив голова ОВА.
Він розповів, що місцеве мирне населення Миколаєва активно співпрацювало із органами. Надалі відповідні заходи щодо затримання колаборантів буде продовжено.
"Буде змінено тактику, коли відпрацьовуватимуться певні райони та території без повідомлень", - заявив Кім.
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