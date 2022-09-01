На Миколаївщині зібрали велику базу потенційних колаборантів – Кім

16:48 09 серпня Київ, Україна

У Миколаївській області зібрано велику базу потенційних колаборантів, яка надалі відпрацьовуватиметься.

Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ми зібрали дуже велику базу потенційних колаборантів і будемо з цією базою далі працювати... Був дуже ефективний захід (6-7 серпня), відпрацьовано квартири з десятками тисяч адрес квартир і телефонів. Було заарештовано людей", - розповів він.



За словами Кіма, багато колаборантів та зрадників зникло.

"Це ми розуміємо за їхніми телефонами. Телеграм канали ворога теж "мовчали". Не було нових цілей та прольотів", - зазначив голова ОВА.

Він розповів, що місцеве мирне населення Миколаєва активно співпрацювало із органами. Надалі відповідні заходи щодо затримання колаборантів буде продовжено.