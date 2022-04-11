На Миколаївщині рашисти обстріляли підприємство арабів

10:39 11 квітня Київ, Україна

Під час нічних обстрілів Миколаївської області російська ракета влучила в іноземне підприємство.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



«Російські окупанти напали на підприємство з Катару на території нашої області. Постраждалих нема. Там два ангари порожні, лише охоронець постраждав від розбитого скла», – заявив Кім.



За його словами, російські військові масово відмовляються їхати на війну в Україну, бо знають наслідки. Він зазначив, що погоджуються воювати мешканці далекосхідних регіонів росії.



У неділю ввечері в Миколаєві пролунав вибух. «Поки що поранений охоронець від розбитого скла після великого вибуху. Уточнюємо, спрацювало ППО або все-таки долетіло», – написав тоді Кім.



Спочатку мешканці міста побачили яскравий спалах, а вже згодом гучний звук вибуху.



Удар був таким сильним, що в багатьох будинках вилетіли вікна. Більше того, у деяких навіть стеля не вціліла.