На Марші миру в Мінську йдуть масові затримання учасників

Сьогодні в Мінську проходить акція протесту під гаслом Марш Миру. Деяким чином ця акція є символічним «подарунком» до 66-річчя Олександра Лукашенка.

Ще рано вранці до Мінська прибули колони автобусів з бійцями ОМОНу і автозаків.

Нещодавно в Мінську на проспекті Незалежності відбулася сутичка протестуючих з співробітниками правоохоронних органів. У протестуючих громадян забрали довгий біло-червоно-білий прапор. За даними МБХ Медіа, затримані вже щонайменше семеро людей.

Людей почали затримувати на проспекті Незалежності, тобто, ще до того, як вони дійшли до однойменної площі - формального місця проведення акції.

Люди, які беруть участь в марші скандують "Іди!".

Раніше повідомлялося, що в центр Мінська стягнули силовиків через майбутні протестів, приурочених до дня народження авторитарного лідера.